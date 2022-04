Pentagono: altri 800 mln a Ucraina per battaglie nell’Est

Milano, 14 apr. (askanews) – Gli Stati Uniti hanno stanziato per l’Ucraina altri 800 milioni di dollari in armi, munizioni, mezzi corazzati per il trasporto di personale ed elicotteri. “Tutte queste misure sono progettate per aiutare l’Ucraina nella lotta che sta combattendo ora e in quella che combatterà nei giorni e nelle settimane a venire nella parte orientale del Paese”, ha detto il portavoce del pentagono John Kirby, precisando che ad oggi gli Usa hanno destinato 3,2 miliardi di dollari per aiutare Kiev dopo l’invasione della Russia il 24 febbraio scorso.