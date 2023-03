Pentagono su drone Usa: da piloti russi comportamento pericoloso

Milano, 15 mar. (askanews) – “Prima di tutto, vorrei sottolineare la dichiarazione del comando europeo degli Stati Uniti rilasciata oggi, confermando che due aerei russi Su-27 hanno condotto un’intercettazione non sicura e non professionale con un aereo MQ-9 senza pilota di intelligence, sorveglianza e ricognizione dell’aeronautica statunitense che stava operando all’interno dello spazio aereo internazionale sul Mar Nero oggi.”. Lo ha dichiarato il portavoce del Dipartimento alla Difesa Usa, il generale Pat

Ryder in una conferenza stampa al Pentagono.

“Penso che il punto chiave qui sia che mentre le intercettazioni in sé e per sé non sono così rare, il fatto che questo tipo di comportamento da parte di questi piloti russi sia insolito, sfortunato e pericoloso”.