Pentathlon: Fipm, 'movimento giovanile in crescita'

Roma, 20 giu. (Adnkronos) – “Questi due argenti in campo maschile si aggiungono alle medaglie e ai risultati conquistati due settimane fa agli Europei U17 e U19, segno che il nostro movimento sta crescendo e che ci si sta muovendo nella direzione giusta per aumentare il bagaglio di esperienza e il livello dei nostri atleti”. Lo dice Federico Giancamilli, responsabile del Settore Giovanile della Fipm assieme a Simone Cavicchioli, dopo i due argenti conquistati dagli azzurrini a Istanbul durante gli Europei juniores.

Come accaduto agli Europei giovanili, anche per la categoria Junior quella appena conclusa è stata la prima competizione internazionale ufficiale con la nuova quinta disciplina a ostacoli. “Al termine di questo Europeo possiamo dire che siamo attualmente ad un buon livello generale, i nostri ragazzi e quelli stranieri sono tutti migliorati tantissimo giorno dopo giorno. – ha detto ancora Giancamilli – Dobbiamo continuare a lavorare per migliorare perché, come tutte le novità, inizialmente si crea un grande gap prestativo tra i più e i meno abili, ma l'obiettivo di tutti è arrivare ad avere prestazioni generali sempre più alte. Adesso che le competizioni continentali giovanili sono terminate – ha concluso – l'obiettivo è continuare a far crescere ed aumentare il livello generale dei nostri atleti grazie alle attività di preparazione ai Mondiali U17 e U19 che si svolgeranno a luglio, e ai Mondiali Junior di settembre