Pentathlon moderno: subito un podio azzurro ai mondiali, Mercuri-Tognetti argento in staffetta

Bath, 22 ago. – (Adnkronos) – Subito una medaglia nella prima giornata di finali ai Mondiali di Pentathlon Moderno in corso a Bath, in Inghilterra. A conquistarla Maria Beatrice Mercuri (Fiamme Oro) e Aurora Tognetti (Carabinieri), argento nella staffetta femminile che ha dato il via alla competizione. La gara, con le prove di equitazione, scherma, nuoto e laser run, ha visto trionfare la coppia egiziana formata da Amira Kandil e Malak Ismail (con 1315 punti). Le azzurre hanno chiuso con 1309 punti, mentre il bronzo è andato alle messicane Mayan Oliver e Mariana Arceo (1290).

“La gara non è iniziata benissimo, ma Beatrice è riuscita a rimediare ai miei errori nella scherma, e per fortuna siamo state davanti da subito. L’equitazione non è stata semplice, nuoto abbiamo fatto il nostro, e nel laser run siamo riuscite a mantenere la seconda piazza“, ha raccontato a caldo Aurora Tognetti. “Questo risultato mi rende molto felice, perché rappresentare l’Italia al Mondiale è un privilegio – ha detto Beatrice Mercuri – Le staffette mi hanno sempre affascinato molto, perché devi creare il perfetto binomio con la tua compagna di squadra, non serve eccellere, a volte basta semplicemente compensarsi. Come oggi, dove non sono arrivata io è arrivata Aurora e viceversa, e abbiamo creato un binomio perfetto“. Per entrambe si tratta della prima medaglia iridata da senior.

Nel pomeriggio, sempre allo Sports Training Village (Stv) dell’Università di Bath, si è svolta anche la staffetta maschile. La coppia azzurra formata dai due atleti dell’Aeronautica Militare Federico Alessandro e Stefano Frezza ha terminato al settimo posto (1403) Oro anche in questo caso all’Egitto, con Moutaz Mohamed e Ahmed Hamed (1467), argento per gli ungheresi Gergely Regos e Balazs Szep (1463) e bronzo alla coppia coreana formata da Changwan Seo e Jihun Lee (1462). Domani prenderà il via la competizione individuale con le qualificazioni femminili. In gara per l’Italia Elena Micheli (Carabinieri), Alice Sotero (Fiamme Azzurre), Alessandra Frezza (Aeronautica Militare), Francesca Tognetti (Carabinieri). Le gare prenderanno il via alle 8 ora locale (le 9 in Italia).