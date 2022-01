Pentola a pressione elettrica: come sfruttarla in cucina

La pentola a pressione elettrica cucina qualsiasi tipo di piatto e alimento: dalle zuppe alle minestre sino alla pasta per una cottura rapida.

Per cucinare e preparare piatti succulenti per la famiglia, si ha bisogno di strumenti adeguati ed elettrodomestici indicati. Tra i vari elettrodomestici, non può mancare la pentola a pressione elettrica che si può sfruttare in ambito culinario per tantissimi usi. Vediamo quali piatti preparare e il modello migliore.

Pentola a pressione elettrica

Un elettrodomestico considerato un must have e nota negli USA come Instant Pot. In pochissimo tempo, la pentola a pressione elettrica permette di preparare cibi sani, sapori e senza particolare stress. Una soluzione adatta per preparare piatti che impiegano parecchio tempo per cuocere, quali zuppa di legumi o di verdure.

Il modello elettrico ha all’incirca le stesse funzioni rispetto alla pentola a pressione tradizionale. Si collega alla corrente per funzionare e preparare i vari piatti. Ultimamente sul mercato si trovano diversi modelli multifunzionali e versatili per realizzare delle ottime preparazioni. Una alternativa alla cottura tradizionale dal momento che abbatte i tempi di cottura.

I modelli di pentola a pressione elettrica non sono tutti uguali e si va da una capienza di 2 litri a un massimo di 7. In base al diametro è possibile anche capire che tipo di preparazioni fare. Per esempio, un modello della capacità di 6 litri è in grado di far rosolare un pollo intero con l’aggiunta di aromi e di erbe aromatiche.

Una pentola a pressione elettrica permette di avere molte combinazioni di tempo, di cottura e a livello di precisione. In questo modo, è sufficiente mettere tutti gli ingredienti al loro posto, premere un tasto e lasciare che la macchina compia il suo dovere.

Pentola a pressione elettrica: utilizzi

L’uso della pentola a pressione elettrica nell’ambito culinario è davvero illimitato. A seconda del modello, è possibile preparare alimenti e piatti molto diversi tra di loro. Dal primo al dessert sino alla colazione o al porridge, sono alcuni degli alimenti che si possono realizzare con questo elettrodomestico.

Lo stufato di carne, i ragù e sughi elaborati sono tutti piatti che con una classica pentola richiedono moltissimo tempo di preparazione, ma grazie a questo elettrodomestico si ammortizzano i tempi risparmiando. Con una preparazione minima e in tempo rapido, è possibile preparare carne in umido e zuppa di verdure o di legumi.

La pentola a pressione elettrica ha varie funzioni in un solo prodotto: permette di rosolare, cuocere a fuoco lento, cuocere al vapore, sterilizzare i contenitori e anche scaldare i cibi in modo che siano pronti da gustare la sera. I modelli maggiormente evoluti e tecnologici permettono di cuocere il pane, il riso o anche fare zuppe.

Pentola a pressione elettrica: la migliore

I modelli di pentola a pressione elettrica sono vari, a seconda degli accessori e funzioni, ma la migliore è Pressure Cooker, un modello elettrico e programmabile. Con questa pentola si scongelano e cucinano i vari alimenti in pochissimo tempo anche grazie agli 8 programmi che ha a disposizione.

E’ considerata la migliore pentola a pressione dell’anno grazie alla qualità della cottura, alla facilità di utilizzo e al rapporto qualità prezzo. Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Una pentola come Press Cooker è indicata a chi non ha mai tempo per cucinare. In appena 5 minuti prepara arrosti di carne per 5 persone e pollo alla paprika. Se si amano i frutti di mare, permette di cucinarli in 6 minuti circa. Oltre a questi piatti, si possono realizzare anche riso, pasta, lasagne, compreso un dolce come il pan di Spagna.

Le ricette sono varie con risultati perfetti e gustosi. Grazie a Press Cooker, il cibo è sempre gustoso e non perde le sue proprietà nutritive. Si cucina in modo rapido e uniforme. Ha ben tre intensità di cottura per cucinare in breve tempo una salsa di fagioli o controfiletto al pepe nero. Offre una cucina sana e salutare.

Press Cooker è originale ed esclusivo, quindi non acquistabile nei negozi o e-commerce, ma basta cliccare qui sul sito ufficiale del prodotto, compilare il modulo con le informazioni personali, inviarlo e approfittare della promozione di una pentola al costo di 85€ invece di 175€ con pagamento alla consegna, quindi in contanti, tramite Paypal o carta di credito.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.