Pep Guardiola festeggia la sua 1000esima partita da allenatore

Manchester, 10 nov. (askanews) – Pep Guardiola ha festeggiato la sua 1000esima partita da allenatore con la vittoria per 3-0 del Manchester City sul Liverpool in Premier League. Il tecnico ha rivelato di aver detto ai suoi giocatori, prima del match, non di vincere perché l’Arsenal, capolista, aveva perso il giorno prima, ma di farlo per dimostrare di poter essere in cima alla classifica.

L’allenatore del Liverpool, Arne Slot, ha tuttavia affermato che non è il momento di giudicare la sua squadra in base alle recenti prestazioni, ma piuttosto dopo aver giocato contro tutti.