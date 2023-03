Pepco fa 100. Aperto nuovo store al Parco Commerciale Da Vinci

Roma, 31 mar. (askanews) – Presso il Centro Commerciale Parco da Vinci di Roma-Fiumicino Pepco, il retailer con la più rapida crescita in Europa, ha inaugurato oggi il suo centesimo punto vendita in Italia. Un traguardo incredibile per il brand che nel 2004 ha iniziato la sua espansione in Polonia ed è poi sbarcato in ben 17 paesi europei. In un tipico negozio Pepco si può trovare un’ampia gamma di articoli in circa 500 differenti categorie: abbigliamento e accessori per uomo, donne, bambini oltre che prodotti e arredi per la casa.

Per l’apertura del 100° negozio in Italia è stata organizzata una vera e propria festa. Il taglio del nastro ha aperto le porte dello store che ha accolto numerosi clienti tra musica, dolci e giochi per vincere nuovi sconti e coupon. Del grande risultato raggiunto e dei nuovi progetti ce ne ha parlato un soddisfatto Stefano Patellani, Operations Manager di Pepco Italia: “Questa apertura è una pietra miliare per Pepco e siamo davvero orgogliosi dei risultati raggiunti in questi ultimi anni. Prevediamo di espanderci ulteriormente nel Paese e di avviare un’importante campagna di recruiting in diverse regioni italiane con una stima di circa 800 nuove assunzioni entro la fine dell’anno”.

Pepco rappresenta uno dei marchi di abbigliamento per tutta la famiglia e complementi d’arredo per la casa più noti e convenienti d’Europa ed è riuscito a guadagnare rapidamente la fedeltà di milioni di clienti, grazie alla sua offerta diversificata di prodotti di qualità: “Il nostro modello di negozio si basa sul concetto di punto vendita moderno e conveniente, ma soprattutto accogliente. Garantire il miglior rapporto qualità-prezzo è davvero cruciale per noi; tuttavia, ci concentriamo anche su altri fattori che supportano la filosofia di shopping di Pepco. Ci impegniamo soprattutto ad essere il più vicino possibile alle famiglie e ad assicurare alla nostra clientela la migliore esperienza d’acquisto puntando su un ottimo servizio e sulla buona qualità di prodotti variegati, funzionali per la vita di ogni giorno e sempre di tendenza”.

Garantire ai clienti l’accesso più facile possibile all’acquisto dei prodotti di cui hanno bisogno, a prezzi vantaggiosi e convenienti. È questa, dunque, la missione di Pepco.