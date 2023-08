Lutto nel mondo della musica italiana: Peppino Gagliardi è morto. Il cantautore napoletano aveva 83 anni e si è spento a Roma circondato dall’affetto dei suoi cari.

Peppino Gagliardi è morto: addio al cantautore napoletano

Peppino Gagliardi è morto a Roma all’età di 83 anni. Il cantautore napoletano viveva da tempo nella Capitale. La notizia della sua scomparsa è stata data ieri sera dal musicista Gianni Aterrano con un post su Facebook e in pochissimo tempo ha fatto il giro dei social.

L’annuncio di Gianni Aterrano

Aterrano è stato breve e conciso: “Una triste notizia: è morto Peppino Gagliardi“. Al momento, non si hanno informazioni in merito al decesso, ma possiamo ipotizzare che il cantautore napoletano sia scomparso per cause naturali.

La carriera di Peppino Gagliardi

Peppino Gagliardi è stato protagonista della musica italiana soprattutto tra gli anni Sessanta e Settanta. Ha partecipato al Festival di Sanremo, a Un disco per l’estate e al Festival di Napoli. Diverse le canzoni che hanno avuto successo, come: Settembre, Ti amo e ti amerò, Come le viole e Gocce di mare. Definito “cantore dell amore nevrotico“, l’artista suonava molti strumenti, in primis la fisarmonica. Gagliardi era apprezzato anche all’estero: Alvaro Soler, giusto per fare un nome, impazzisce per i suoi brani.