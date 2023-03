Per 8 marzo nascita sprint alla Santa Famiglia di Roma

Roma, 10 mar. (askanews) – Mimose per una nuova vita, considerando che per la festa della donna mamma Valeria ha avuto un parto in velocità che ha sorpreso e meravigliato tutto il personale della Clinica Santa Famiglia di

Roma.

Precipitatasi in piena notte con papà Alessandro. Contrazioni sempre più forti e una corsa contro il tempo per raggiungere la storica Clinica in via dei Gracchi, importante Centro Nascite a Roma. Ma non si fa in tempo a raggiungere le sale parto al terzo piano e, assistita dai medici della struttura, partorisce il piccolo Edoardo alle ore 3:15 dell’8 marzo 2023 al piano terra.

La mamma e il neonato, che pesa kg 3415, stanno bene, e insieme al papà e all’equipe medica che li ha assistiti hanno fatto festa per l’arrivo ‘prorompente’ di Edoardo una nuova vita che irrompe con la sua forza inarrestabile e la meravigliosa voglia di vivere.