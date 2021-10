Per Alessandra Amoroso “Tutto Accade” in 14 brani e a San Siro

Milano, 19 ott. (askanews) – Un grande e atteso ritorno con tante novità e sorprese, a tre anni di distanza dal suo ultimo lavoro discografico esce “Tutto accade” (Epic / Sony Music), il nuovo album di inediti di Alessandra Amoroso.

“Tutto accade e non è un caso. E’ arrivato tutto per un motivo, è avvenuto dopo un percorso di crescita di due anni sia nel lavoro che nella vita e ad oggi mi ha portato a connettermi ancora di più con la musica e con me stessa”.

Un “album verità” sincero e profondo in cui Alessandra per la prima volta racconta di sé, di cambiamenti importanti, di scelte difficili, di grandi traguardi ma soprattutto che l’ha portata a fare i conti con se stessa.

“Io per 13 anni non riconoscevo me stessa, quando mi guardavo o mi imbestialivo o mi intenerivo per la persona che vedevo, ad oggi posso dire che sono orgogliosa di quelle due Alessandre: di quella più forte e di quella più sensibile e mi sono resa conto che una non poteva escludere l’altra”.

14 brani inediti che vantano le firme di una squadra d’autori d’eccezione della scena pop italiana, con tante sfumature intime come la canzone dedicata alla nonna e quella alla nipotina.

“Nel momento stesso perdoni, lasci andare e metti tutto l’intento più bello e positivo, tutto può cambiare, tutto può accadere e possono accadere solo cose meravigliose”.

E nel 2022 Alessandra realizzerà un sogno con l’evento live “Tutto accade a San Siro”, il 200esimo concerto della carriera, previsto per il 13 luglio.

“Abbiamo scoperto strada facendo che questo sarebbe stato il mio concerto numero 200, neanche a farlo apposta, è stato veramente un caso ma tutto accade ed è accaduto anche questo”.

Per Alessandra Amoroso è la prima volta sul palco più prestigioso della musica pop e rock italiana e internazionale, è la seconda donna dopo Laura Pausini a esibirsi a San Siro.

“Ogni volta che mi dicono sei la seconda donna dico wow che figo, però la seconda donna mi sembra un po’ poco quando si parla di musica non ha sesso”.

La cantante salentina spera che dopo di lei tante altre artiste si conquistino la ribalta più prestigiosa.