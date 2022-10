Un 23enne elettricista di Forbes, nell'entroterra agricolo del New South Wales, corre per beneficenza lungo ben 3.800 chilometri in 46 giorni

Arriva dall’Australia la meravigliosa storia di un uomo che per beneficenza corre 3.800 chilometri in 46 giorni. Ned Brockman compie un’impresa epica in cui è vittima di numerosi infortuni ma si consegna alla storia e diventa una star dello sport e dei social.

L’ultimo tratto della corsa di Ned è avvenuto sulla promenade lungo la celebre spiaggia di Bondi a Sydney.

Per beneficenza corre 3.800 chilometri

Dopo una scarpinata di 3.800 km in 46 giorni da costa a costa del continente con partenza dalla spiaggia di Cottlesloe a Perth, alla fine Ned ce l’ha fatta. Lui è un 23enne elettricista di Forbes, nell’entroterra agricolo del New South Wales. La sua personale sfida era iniziata il primo settembre e lui l’ha portata a meta in poco più di sei settimane.

Un milione e mezzo per i senzatetto

Ned ha raccolto oltre un milione e mezzo di dollari per l’associazione di aiuto ai senzatetto Mobilise. Brockman ed ha mantenuto una media di oltre 80 km al giorno, partendo la mattina alle 5 e correndo per 10 ore, seguito online dai suoi oltre 160 mila follower in Instagram. Ansa spiega che purtroppo il generoso corridore “ha anche subito una serie di infortuni, tra cui una severa tenosinovite agli stinchi, vesciche e infezioni alle dita dei piedi”.