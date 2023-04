Home > Askanews > Per Berlusconi al San Raffaele proseguono le visite dei parenti Per Berlusconi al San Raffaele proseguono le visite dei parenti

Roma, 11 apr. (askanews) – Proseguono al San Raffaele a Milano le visite di figli, amici e parenti all’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, ancora ricoverato in terapia intensiva e in cura per una leucemia. Nelle immagini l’arrivo delle automobili del figlio Luigi, del presidente Mediaset Fedele Confalonieri, della figlia e presidente di Fininvest e Mondadori Marina, del fratello Paolo.

