Per Berlusconi notte tranquilla. Nuovo striscione "Forza Silvio"

Roma, 11 apr. (askanews) -Settimo giorno di ricovero in terapia intensiva al San Raffaele di Milano per Silvio Berlusconi. Secondo fonti dell’ospedale ha trascorso una “notte tranquilla”. Davanti all’ospedale per ora solo giornalisti e un imprenditore balneare italiano che vive a Mykonos e ha voluto portare il suo sostegno a Berlusconi con uno striscione “Forza Silvio”. “Io lo amo, è un grande, il problema dell’essere umano è l’ipocrisia, perdona tutto tranne il successo, ognuno ha scheletri nell’armadio ma per me Berlusconi è un grande, io nel mio locale l’aperturta la faccio così: viva l’Italia, viva la fi… e viva Silvio Berlusconi”. Al momento non sono previsti nuovi bollettini medici. L’ultimo parlava di “cauto ottimismo” e “progressivo miglioramento”.

