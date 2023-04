Home > Video > "Per giorni non ho accettato la mia ferita" "Per giorni non ho accettato la mia ferita"

"Ho due figli nati uno nel 2018 con parto cesareo ed una nel 2021 con parto naturale. Dopo il primo parto, per 3 o 4 giorni non accettavo la mia ferita, non volevo toccarla. Me la medicava il mio compagno, io non volevo guardare, accettare quel corpo cambiato". Il racconto sui social.