Per i Giochi 2024 a Parigi raddoppia il prezzo dei trasporti

Roma, 28 nov. (askanews) – Per le Olimpiadi 2024 che partiranno il 26 luglio in Francia, a Parigi raddoppieranno i prezzi dei trasporti pubblici: i biglietti singoli costeranno quattro euro rispetto agli attuali 2,10 euro e i carnet da 10 biglietti saranno venduti a 32 euro rispetto ai 16,90 attuali.

Ma non saranno i cittadini a pagare , ha assicurato la direttrice dell’autorità dei trasporti della regione parigina, Valerie Pecresse: “Aumenteranno le tariffe perché durante i Giochi forniremo trasporti supplementari. Credo che questa settimana ci sia stato un po’ di dibattito al riguardo. Forniremo molti trasporti extra in modo che i Giochi siano accessibili al 100% con i mezzi pubblici. Quindi c’è un costo. Ma ho preso un impegno con gli abitanti dell’Ile-de-France. Non saranno loro a pagare questo trasporto aggiuntivo. Saranno i visitatori. Ed è per questo che i possessori di abbonamenti non saranno minimamente toccati da questi aumenti tariffari”. “Saremo pronti a mantenere e manterremo gli impegni presi – ha aggiunto il ministro dei Trasporti Clément Beaune – gli impegni presi in materia di trasporti sono, innanzitutto, la linea dei Giochi Olimpici e Paraolimpici, la linea 14, estesa a Nord fino a Saint-Denis e a Sud fino all’aeroporto di Orly. Si tratta di progetti importanti”.

I costi aggiuntivi provocati dai Giochi, ha detto Pecresse, sono stimati in 200 milioni di euro. Per l’evento sono attesi circa 10 milioni di visitatori che potranno acquistare uno speciale abbonamento a 16 euro al giorno o a 70 euro a settimana per spostarsi a Parigi e nella sua regione, compresi gli aeroporti . Ai parigini è stato suggerito di fare scorta di biglietti della metro prima di luglio per evitare il sovrapprezzo che sarà in vigore dal 20 luglio all’8 settembre.