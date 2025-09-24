Per i piccoli fan, "Bluey al cinema: Collezione Giocare agli chef"

Roma, 24 set. (askanews) – La serie animata amata dai più piccoli debutta sul grande schermo. “Bluey al cinema: Collezione giocare agli chef”, una raccolta speciale di episodi di Bluey, farà il suo debutto sul grande schermo sabato 18 ottobre ad Alice nella città, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma dedicata alle giovani generazioni.

Dopo la première, la collezione uscirà per la prima volta nelle sale cinematografiche consentendo a un sempre maggior numero di fan di godersi il divertimento di Bluey al cinema e offrendo un nuovo modo di vivere gli episodi, che hanno come protagonisti Bluey e la sua famiglia.

La serie segue Bluey, adorabile e instancabile cagnolina di Blue Heeler, che vive con la mamma, il papà e la sorellina Bingo e usa la sua energia illimitata per giocare a giochi che si svolgono in modi imprevedibili e divertenti, coinvolgendo la sua famiglia e l’intero quartiere nel suo mondo di divertimento. Creata da Joe Brumm, Bluey è prodotta da Ludo Studio per Australian Broadcasting Corporation in collaborazione con ABC Children’s e BBC Studios Kids and Family, è distribuita a livello internazionale e fin dal suo lancio è diventata un fenomeno mondiale.

La première ad Alice nella città rappresenta una nuova tappa nel percorso di crescente successo di Bluey in Italia. La serie, vincitrice di un Emmy Award e incentrata sulla dolcissima e instancabile cagnolina di Blue Heeler, capace di trasformare la vita familiare di tutti i giorni in un mondo di gioco e divertimento, è ormai diventata una delle preferite dalle famiglie italiane. Con “Bluey al cinema: Collezione giocare agli chef”, nelle sale italiane dal 30 ottobre arriva una compilation della durata di un’ora, composta da 8 episodi particolarmente amati che hanno a che fare con il divertimento legato al cibo. Ogni episodio mostrerà dei momenti di gioco e divertimento che Bluey e la sua famiglia vivono insieme, tra cui: Takeaway, Ristorante elegante, Omelette e Torta papera. Gli episodi saranno disponibili presso The Space Cinema e altre catene di cinema in tutta Italia. L’evento nelle sale, lanciato con successo in Gran Bretagna, Spagna, Polonia, e a breve anche in Germania, Francia, Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi, celebra il tema globale per il 2025 di BBC Studios, “Giocare agli Chef”, e porta per la prima volta sul grande schermo gli episodi a tema culinario. Cresce anche l’attesa per il primo film di Bluey. A inizio Settembre, BBC Studios e Walt Disney Studios, in collaborazione con Ludo Studio, hanno annunciato che uscirà nelle sale cinematografiche il 6 agosto 2027.