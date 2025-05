Per il Papa giro in papamobile e prima udienza generale a San Pietro

Roma, 21 mag. (askanews) – Prima dell’inizio dell’udienza generale, Papa Leone XIV ha fatto un giro in papamobile tra la folla in piazza San Pietro per il primo incontro del mercoledì del nuovo pontefice con i fedeli.

Leone ha salutato e benedetto i fedeli. “Cari fratelli e sorelle, sono lieto di accogliervi in questa mia prima udienza generale.

Riprendo oggi il ciclo di catechesi giubilari, sul tema ‘Gesù Cristo Nostra Speranza’, iniziate da Papa Francesco, ha detto. Gremita la piazza, con file ai varchi d’accesso per l’affluenza.