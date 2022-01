Per il secondo anno consecutivo Andriani ottiene la Certificazione Great Place to Work ®

(Adnkronos) –

L'azienda di Gravina in Puglia, fiore all’occhiello dell’innovation food, nuovamente premiata da Great Place to Work® Italia come Certified Company 2021, organizzazione nella quale i propri collaboratori, attraverso una indagine sul clima interno, hanno espresso grande soddisfazione e opinioni positive.

Gravina in Puglia, 31 gennaio 2022 – Andriani S.p.A. Società Benefit, l'azienda pugliese punto di riferimento dell’Innovation food che opera coniugando innovazione e sostenibilità e che mette in relazione ogni propria attività agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, è orgogliosa di celebrare l’ottenimento della Certificazione di Great Place to Work® Italia, ricevuta per la seconda volta consecutiva grazie a un'indagine sul clima interno che, quest'anno, ha addirittura superato il livello di gradimento precedente, con un particolare miglioramento sulla percezione dell'equità.

Le organizzazioni Certificate da Great Place to Work® si contraddistinguono per la minuziosa attenzione al benessere delle proprie persone e alla qualità del proprio ambiente di lavoro, sia con progetti specifici dedicati ai dipendenti sia attraverso un modello relazionale basato sulla fiducia reciproca tra tutte le persone, indipendentemente dal ruolo, genere, orientamento sessuale o anzianità lavorativa.

La Certificazione permette inoltre alle Certified Companies di essere riconosciute dai propri stakeholder come organizzazioni di primo piano all'interno del mercato del lavoro, dimostrando di avere processi HR di alta qualità, persone con elevato livello di engagement, produttive, orgogliose dell'azienda e attente all'innovazione, e un’alta attrattività di talenti.

“Siamo davvero molto orgogliosi di ricevere per il secondo anno di seguito la certificazione Great Place to work, risultato che vogliamo condividere e celebrare con tutti i nostri colleghi e colleghe che, attraverso l'indagine di clima effettuata, ci hanno confermato con feedback emozionanti che stiamo procedendo sulla strada giusta per rendere la nostra azienda sempre più un Best Workplace. Vogliamo quindi impegnarci tutti i giorni a far sì che questo riconoscimento sia uno sprono a migliorare ulteriormente e a rendere quotidianamente felici i nostri collaboratori di lavorare con Andriani” ha dichiarato Mariangela Candido, HR & Organization Director dell’azienda.

Coerente con la propria mission, che pone Andriani in prima linea nella promozione del concetto di tutela del benessere dei consumatori, del territorio, dell'ambiente, della collettività, sia con concrete iniziative sia con i suoi prodotti, tra cui spicca pasta Felicia, nel corso del 2021 l'azienda ha attivato al proprio interno diverse nuove attività tra cui, in particolare, due percorsi rispettivamente dedicati alla valorizzazione del ruolo genitoriale in azienda, in collaborazione con Lifeed, e al contrasto alla violenza sulle donne e alle discriminazioni di genere, in partnership con Fondazione Libellula.

È stato inoltre da poco inaugurato il progetto Ben-Essere, in pieno allineamento con i valori e gli obiettivi di Andriani Empowering People, che ha lo scopo di agevolare una vita lavorativa e personale il più possibile positiva ed equilibrata. In concreto, il progetto mette a disposizione delle proprie persone percorsi di sensibilizzazione e di prevenzione che mirano al miglioramento dello stato di salute fisica attraverso colloqui individuali con il medico aziendale per un’anamnesi completa; un servizio di supporto psicologico, tramite un Numero Verde Benessere attivo 24/24 h e 7/7 giorni, che consente di ricevere sostegno psicologico a distanza in modo gratuito, anonimo e confidenziale; il monitoraggio di parametri specifici e delle condizioni di rischio per la prevenzione di malattie cardiovascolari.

Andriani S.p.A. Società Benefit, con sede a Gravina in Puglia, è specializzata dal 2009 nella produzione di pasta naturalmente senza glutine di alta qualità, sia con il suo brand Felicia sia conto terzi. Le materie prime utilizzate, tra cui mais, riso integrale, riso, grano saraceno, avena, lenticchie, ceci e piselli, sono accuratamente selezionate e naturalmente prive di glutine. La lavorazione avviene all'interno di uno stabilimento produttivo 100% gluten free: sette linee produttive, oltre 55 differenti formulazioni e 1.000 Sku gestite. Tra i principali player del mercato della pasta gluten free, Andriani è presente nelle maggiori catene distributive di oltre 30 Paesi nel mondo. Flessibilità organizzazione dinamica, ricerca, innovazione e impegno nella sostenibilità economica, ambientale e sociale, con azioni concrete e buone pratiche nei confronti di tutti gli stakeholder, sono i fattori che guidano le performance dell’azienda, che contribuisce al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030, promossi dall’ONU per un’economia globale più sostenibile.

