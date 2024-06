Per Imperial Brands Italia terza Limited Edition firmata Pulze

Roma, 26 giu. – “Immergiti nell’estate con Pulze” è il claim con cui, con l’arrivo della stagione estiva Imperial Brands Italia lancia la terza Limited Edition firmata Pulze: una nuova speciale edizione dal design elegante e raffinato che si ispira al colore blu del mare. E il blu del mare avvolge il dispositivo rendendo questa nuova versione 2.0 dalla tecnologia avanzata un autentico omaggio all’estate e ai suoi colori.

Il lancio della nuova limited edition firmata Pulze ha previsto una campagna di influencer marketing, con influencers e content creators protagonisti di una vera e propria summer experience. Attraverso divertenti format digitali, in tendenza questa estate, i talent si sono videotrasportati con Pulze nella loro meta dei sogni, condividendo tutti i dettagli con la propria community e invitandola ad interagire e raccontare in prima persona i propri piani per la stagione estiva.

Non è estate senza musica e come ogni vacanza che si rispetti anche quella accompagnata da Pulze ha avuto inizio con un sottofondo musicale. I talent, infatti, hanno raccontato la playlist perfetta da portare in viaggio, il sound ideale per iniziare le proprie vacanze estive, lasciare il caldo della città e proiettarsi in spiaggia per il primo tuffo al mare. La Playlist dell’estate proposta da Pulze è disponibile su Spotify.