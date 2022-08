Per la Meloni “fermare i barconi è l’unica via”

Su Twitter Giorgia Meloni è chiara: “Fermare i barconi è l’unica via in accordo con le autorità nordafricane per ripristinare il rispetto delle regole"

Per Giorgia Meloni “fermare i barconi è l’unica via”. In un tweet la leader di FdI torna sul concetto di “rispetto delle regole” per fermare le morti in mare. Ecco cosa ha scritto su Twitter l’esponente della destra in coalizione con in centrodestra per le elezioni del 25 settembre prossimo: “Fermare le partenze dei barconi, in accordo con le autorità nordafricane, è l’unica strada per ripristinare il rispetto delle regole e fermare le morti in mare”.

Meloni “fermare i barconi è l’unica via”

“Siamo pronti a difendere i confini dell’Italia e dell’Europa“. Giorgia Meloni ha insistito molto sul concetto di “blocco navale” e in questi ultimi due giorni aveva suscitato non poche polemiche. Ne aveva innescate da parte degli avversari del centrosinistra, poi qualche perplessità manifesta da parte degli alleati di Forza Italia ed una mezza “bacchettata” della Lega.

Lo “screzio” con la Lega sui blocchi

Lega che con Meloni è “d’accordissimo”, solo che non vuole “invasioni di campo” sul un tema che sente “suo” e sul quale il leader Matteo Salvini punta a tornare di nuovo al Viminale. Dal canto suo la Meloni aveva replicato alle polemiche del centrosinstra spiegando che furono proprio l’Ue e lo stesso Romano Prodi ad adottare per primi quella terminologia ed a profilare lo scenario sul quale lei oggi viene attaccata.