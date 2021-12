Per la Meloni la proroga dello stato di emergenza è “assurda, voteremo contro”

Per la Meloni la proroga dello stato di emergenza è “assurda, vogliono tenere insieme una maggioranza che ha dentro tutto e il contrario di tutto"

Per Giorgia Meloni la proroga dello stato di emergenza proroga dello stato di emergenza è “assurda, voteremo contro”: la leader di Fratelli d’Italia accusa il governo Draghi di averla varata per tenere in piedi l’esecutivo e non certo sulla scorta di una reale necessità di alzare la guardia fino al 31 marzo 2021.

Meloni e la proroga dello stato di emergenza che serve più al governo che agli italiani

Insomma, per Giorgia Meloni la sola necessità che il governo ha è quella di cercare un collante per evitare che il composito esecutivo in carica caschi nel caos parlamentare, e lo stato di emergenza con le sue decretazioni urgenti senza passaggi d’aula è la condizione ideale per evitare che Pd, Lega, M5S e Forza Italia si scannino praticamente su tutto.

Proroga dello stato di emergenza, Giorgia Meloni promette battaglia in Parlamento

Sulla proroga un passaggio in Parlamento dovrà comunque esserci, visto che si sono superati i due anni emergenziali, ma superato quello scoglio il provvedimento sarà relativamente al sicuro.

E la Meloni ha scritto sulla sua pagina Facebook: “Voteremo fermamente no a questa assurda proroga. Nonostante l’alta adesione alla campagna vaccinale, le terapie intensive e le ospedalizzazioni sotto controllo, il green pass e il super green pass, il Governo decide di prorogare lo stato di emergenza addirittura oltre a quanto previsto dalla legge”.

Stato di emergenza, la proroga che Fratelli d’Italia non voterà, Meloni: “Un gioco scaricato sugli italiani”

E ancora: “In effetti uno stato di emergenza c’è, ed è inutile continuare a nasconderlo: quello di tenere insieme una maggioranza che ha dentro tutto e il contrario di tutto”. La chiosa della Meloni è belluina: “Non è più tollerabile scaricare sugli italiani questo gioco, per questo voteremo fermamente no a questa assurda proroga”.