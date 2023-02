Per la messa del Papa a Kinshasa ci sono due milioni di fedeli in attesa

Lo scalo secondario della capitale del Congo è già gremito di folla: per la messa del Papa a Kinshasa ci sono due milioni di fedeli in attesa

Bergoglio si appresta a celebrarla alle 9.30 in un aeroporto di N’dolo blindato dalla polizia dopo il suo arrivo per il viaggio pastorale nel paese africano con più cattolici, settimo al mondo per numero di credenti.

E da quanto si apprende per l’evento di stamane sono attesi due milioni di persone che hanno già quasi riempito l’immensa area dello scalo secondario di Kinshasa.

Lì Papa Francesco presiederà la messa per la pace e la giustizia, questo secondo il Messale romano per le diocesi dello Zaire. Non c’è esagerazione nel dire che probabilmente quello di oggi è un evento epocale, tanto segnante per il Congo che il ministro della comunicazione congolese ha annunciato che oggi è stata proclamata giornata di festa: scuole chiuse e attività lavorative festive.

Giornata di festa e testimonianze sull’orrore

Tutto per “consentire a tutti di partecipare” alla messa e “per facilitare gli spostamenti”.

I media spiegano che nel pomeriggio invece il pontefice incontrerà nella Nunziatura apostolica, le vittime della violenza nell’Est del Paese. In quella sede Bergoglio ascolterà le testimonianze che provengono da Butembo-Beni, Goma, Bunia, Bukavu e Uvira, teatro di recenti massacri.