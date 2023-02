Per la pace fra Russia ed Ucraina Tajani chiede aiuto alla Cina

Per la pace fra Russia ed Ucraina Antonio Tajani chiede aiuto alla Cina, il vicepremier e ministro degli Esteri ha incontrato alla Farnesina il suo omologo di Pechino Wang Yi al quale ha chiesto ufficialmente di farsi latore di una esigenza di mediazione che forse solo la Cina potrebbe avere ancora nei confronti di Mosca e soprattutto di Vladimir Putin.

I rapporti fra Dragone ed Orso sono ancora saldi e il vicepremier di Meloni spera che quel fattore possa aver gioco.

Per la pace Tajani chiede aiuto alla Cina

Da quanto si apprende il ministro Antonio Tajani ha incontrato alla Farnesina il consigliere di Stato e direttore dell’Ufficio della Commissione Centrale per gli Affari Esteri del Comitato Centrale del Pcc Wang Yi. Il colloquio fra i due ha avuto come focus i principali dossier ed in particolare quello sulla guerra in Ucraina.

In quel contesto Tajani ha ribadito la necessità di “esercitare pressioni su Mosca” per favorire le condizioni di una “pace giusta”.

Il “ruolo fondamentale” di Pechino

Tutto questo, come spiega Ansa, attraverso sostegno alla diplomazia, sanzioni efficaci, assistenza umanitaria e giustizia per le vittime. Ha detto Tajani: “La Cina deve giocare un ruolo fondamentale per spingere verso la pace. Sono certo che Pechino sia pronta a impegnarsi in tal senso”.