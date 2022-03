“Ho sempre odiato Piero perché mi dicevano e mi dicevo che lui era il male": per la prima volta parla Kevin, il fratello di Denise Pipitone

Per la prima volta e senza remora alcuna parla Kevin, in fratello di Denise Pipitone, la bambina scomparsa da Mazara Del Vallo l’1 settembre 2004, e lo fa nella seconda puntata della docu-serie che sta cercando di ricostruire il lungo e difficile mosaico di un giallo terribile.

E le parole di esordio di Kevin sono state sincere e dure, parole su Piero Pulizzi, il padre naturale di Denise: “Ho sempre odiato Piero perché mi dicevano e mi dicevo che lui era il male, era colui che aveva fatto sì che la mia famiglia si distruggesse: a un certo punto sono arrivato ad augurargli anche la morte”. Difficoltà di rapporto, quella con Pulizzi, che Kevin ha avuto anche con la madre, Piera Maggio.

Erano sorte dopo la scoperta della relazione avuta con un uomo che non era suo padre.

Parla Kevin, il fratello di Denise Pipitone

E il secondo episodio della docu-serie dedicata a Denise Pipitone in onda su Canale Nove riporta fedelmente le parole di Piero: “Ti disprezzo per quello che hai fatto, hai tradito questa persona”. E poi: “Lei mi diceva sempre ‘un giorno capirai’ ma a quell’età cosa vuoi capire? Per me c’era solo il tradimento nei confronti di mio padre, perché quando si è piccoli si tende a vedere solo il bianco e il nero ma in realtà ci sono sfaccettature di colori”.

“Capii cosa era giusto e cosa era sbagliato”

Kevin è un uomo schivo e le sole attenzioni che ha ricevuto sono state quelle non richieste emerse dagli interrogatori di prammatica a cui fu sottoposto quando Denise scomparve. E la scomparsa lo condusse prima a prendere le distanze da Piero e Piera, poi a capire: “Vedevo mia madre che soffriva: realizzai che nonostante tutto quella donna mi stava dando la sua vita, capii cosa era giusto e cosa era sbagliato, guardai Piero e capii che quella persona che avevo odiato mi stava vicino, mi dava i soldi per uscire, mi accompagnava a scuola pur sapendo quanto lo disprezzassi”.