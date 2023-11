Per la prima volta un Boeing 787 Dreamliner atterra sul ghiaccio in Antartide

Per la prima volta un Boeing 787 Dreamliner atterra sul ghiaccio in Antartide

Queen Maud Land (Antartide), 20 nov. (askanews) – Per la prima volta nella storia un grosso Boeing 787 “Dreamliner” è atterrato sulla calotta glaciale dell’Antartide. L’aereo della Norse Atlantic Airways che trasportava 45 passeggeri, per lo più scienziati e ricercatori con 12 tonnellate di materiale di ricerca, è atterrato nella Queen Maud Land in Antartide dove si trova il famoso “Troll Airfiled”, una pista d’atterraggio lunga 3.300 metri e larga 100, tracciata interamente sul ghiaccio.

Camilla Brekke, direttrice del Norwegian Polar Institute ha definito l’atterraggio un’impresa storica e una “pietra miliare” dell’Aviazione e ha detto che questa operazione – grazie al fatto che il 787 può operare su quella pista senza la necessità di essere rifornito per rientrare alla base – apre nuove opportunità per il trasporto su larga scala nella zona.

Immagini: AFP – Norwegian Polar Institute