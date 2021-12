Per la regina Elisabetta Natale in famiglia nonostante Omicron: 50 invitati in tutto per il tradizionale pranzo del 21 dicembre in quel di Windsor

Per la regina Elisabetta II d’Inghilterra sarà un Natale in famiglia nonostante l’incombere della variante Omicron del Covid: la sovrana del Regno Unito non vuole rinunciare al tradizionale pranzo prenatalizio con tutta la Royal Family e secondo i media britannici i 50 invitati sarebbero stati già avvisati.

Natale in famiglia per la regina Elisabetta, virus o non virus il pranzo si farà

Insomma, Elisabetta non ha alcuna intenzione di mettere da parte anche quest’anno l’evento assieme a quella che il suo compianto Filippo definì “The Firm”, la Ditta. Nel 2020 non si era potuto far nulla dato che il Regno Unito si trovava in lockdown, ma quest’anno la cosa sembra fattibile, fattibile e molto gradita a Sua Maestà.

L’indiscrezione del Mail: Natale in famiglia per la regina Elisabetta malgrado gli inviti a desistere

L’appuntamento è stato fissato per il 21 dicembre nella casa reale di Windsor e fra tra figli, nipoti, bisnipoti, cugini, parenti e affini sono attese una cinquantina di persone. Il Daily Mail spiega che Elisabetta avrebbe ricevuto più di un parere a rinunciare al pranzo, ma che regina sarebbe se bastassero una decina di consigli per farla desistere da un proposito?

Primo Natale in famiglia senza Filippo per la regina Elisabetta che non vuole rinunciare al pranzo del 21 dicembre

Senza contare, e la cosa pesa, che questo sarà il primo natale senza Filippo e magari la regina, che è pur sempre una persona anziana e che ha perso anche la sua storica dama di compagnia, sente il bisogno di avere calore familiare intorno. Anche a costo di creare ancor più problemi di quanti già non ne abbia il premier Boris Johnson, che in tema di lotta alla pandemia è accusato da molti di un atteggiamento troppo lassista.