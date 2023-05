Per l'incoronazione fiori "sostenibili" da tutto il Regno Unito

Roma, 5 mag. (askanews) – Per abbellire l’Abbazia di Westminster a Londra il giorno dell’incoronazione di Re Carlo III e sua moglie Camilla sono arrivati fiori da tutto il Regno Unito. In linea con il pollice verde e la passione ambientalista di Carlo, i fiori sono di varietà stagionali e tutti coltivati in modo sostenibile, come spiega il floral designer Shane Connolly, scelto per l’importante evento.

“Non potevamo fare in altro modo. Non avrebbero voluto alcun fiore se non fosse stato sostenibile. Questo era indiscutibile e la questione appassiona anche me, quindi non potevo fare diversamente”.

A parte la provenienza da ogni parte del Regno Unito, nessuna richiesta specifica sul tipo di fiori da parte del sovrano.

“Si sono totalmente fidati di me, quindi no, non mi hanno richiesto niente di particolare” ha detto Connolly. “Non è un matrimonio e non dovrebbe assomigliare a un matrimonio – ha spiegato ancora – in un certo senso è come avere una tela bianca, non c’è nulla di ciò che ci si aspetta da un’incoronazione dal punto di vista floreale, quindi sì, è stato interessante, semplicemente abbiamo pensato in modo sostenibile e stagionale”.

Piccola curiosità: “La cosa che trovo più toccante dal punto di vista storico è che ci sono rami di faggio tagliati da due alberi piantati dalla Regina e dal Duca di Edimburgo a RHS Wisley. Trovo molto toccante che i genitori del re abbiano piantato quegli alberi e che ora ne siano stati tagliati alcuni rami da mettere nell’abbazia per l’incoronazione”.