Per l'Orologio dell'Apocalisse la catastrofe globale è più vicina

Washington, 24 gen. (askanews) – L’Orologio dell’Apocalisse a 90 secondi dalla mezzanotte: sostanzialmente non si mai stati così vicini alla catastrofe globale, secondo la valutazione del Bulletin of the Atomic Scientists che ha creato nel 1947 questo modo di indicare il livello della minaccia.

Lo spostamento in avanti di 10 secondi è dovuto, secondo il Bulletin, principalmente all’invasione russa dell’Ucraina, ma non solo. Anche la minaccia posta dalla crisi climatica, la sempre maggiore friabilità delle norme e istituzioni globali e gli avanzamenti delle tecnologie e delle minacce biologiche come il Covid-19.

“Viviamo in un tempo di pericoli senza precedenti e l’Orologio dell’Apocalisse rispecchia questa realtà”, ha commentato Rachel Bronson, presidente e CEO del Bulletin of the Atomic Scientists.

“90 secondi alla mezzatotte è il punto più vicino alla mezzanotte in cui si è mai trovato l’orologio e non è stata una decisione presa a cuor leggero dai nostri esperti”. Gli scienziati hanno ricordato le minacce russe di utilizzo di armi nucleari e il fato che Mosca “ha portato la sua guerra a Chernobyl e Zaporizhzhia, siti di reattori nucleari, violando protocolli internazionali e ponendo il rischio di rilascio su ampia scala di materiali radioattivi”.