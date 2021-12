Per Natale la Deliveroo Christmas Box: regalare cibo agli amici

Roma, 9 dic. (askanews) – Un’installazione speciale, attraverso cui donare cibo a familiari e amici. Per rendere il Natale dei romani ancora più bello e all’insegna del mangiar bene. La Deliveroo Christmas Box è stata allestita dalla piattaforma leader nell’online food delivery a Roma, nella cavea della fermata metro “Cipro” della linea A, dove resterà fino al 21 dicembre.

Cibo e specialità gastronomiche come doni natalizi sono ormai più che una tendenza parte integrante della tradizione.

Una ricerca condotta da SWG per Deliveroo evidenzia che quasi il 60 per cento degli italiani sostiene di regalare cibo in occasione delle feste e il 78 per cento afferma di apprezzare prodotti alimentari come dono. E tra i possibili regali più graditi c’è, per il 60 per cento, “un buono per una cena o un pranzo da consumare presso la propria abitazione”. Percentuali che salgono prendendo in considerazione le fasce di età più centrali.

Un enorme zaino interattivo con tanto di screen consentirà di accedere alla app e consultare le proposte dei migliori ristoranti della capitale per fare il proprio regalo. Chi deciderà di servirsi della Box, inoltre, riceverà una gift card da 20 euro da sfruttare su Deliveroo.

Gianluca Petrillo, Direttore delle Relazioni Esterne di Deliveroo Italy, spiega il concept alla base di questa iniziativa: “Abbiamo voluto realizzare questa grande Deliveroo Christmas Box: è lo strumento con cui mettere in contatto le persone a cui vogliamo bene durante il Natale, un momento in cui vogliamo socializzare il nostro affetto: possiamo mandare un messaggio di affetto, di amore per le persone che ci sono più care facendogli recapitare il cibo preferito dai migliori ristoranti

Un dono utile anche per far decollare una serata con gli amici: “Oggi è una giornata speciale tramite questa Christmas Box ho deciso di fare un regalo ai miei coinquilini e ho ordinato pizza per tutti”.

Oppure per sopperire alle proprie lacune tra i fornelli, pensando agli affetti: del resto, secondo la survey di SWG, una persona su cinque lega il donare cibo ai concetti di famiglia e tradizione:

“Ho regalato un dolce a mia nonna perché sono anni che tenta di insegnarmi a cucinare ma senza risultati. Quindi ho deciso di regalarle tramite questa box un dolce così possiamo mangiarlo insieme”.