Per premier Ucraina telefonata Zelensky-Xi è nuova tappa rapporti

Roma, 27 apr. (askanews) – “Ieri (26 aprile, ndr) c’è stata una conversazione molto produttiva tra il presidente Zelensky e il presidente cinese Xi Jinping. Questa conversazione, secondo me, ne sono convinto, sta aprendo una nuova tappa dei rapporti tra Ucraina e Cina. E sono convinto che si tratti di un buon inizio per lo sviluppo positivo dei nostri rapporti in futuro”. Lo ha detto il premier ucraino Denis Shmyhal in conferenza stampa presso la sede della Stampa estera a Roma rispondendo alle domande dei giornalisti su un possibile ruolo di mediatore per la pace della Cina.