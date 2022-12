Per Roberto Speranza la strategia anti Covid di Meloni è fallita

Per Roberto Speranza c’è poco da fare: la strategia anti Covid di Meloni è fallita e l’ex ministro della Salute è molto critico sulle decisioni dell’attuale governo sulla delicata materia.

Ha detto senza mezzi termini il titolare della Salute nel Conte bis e con il governo Draghi: “La strategia della Meloni di far finta che il Covid non esiste più, e che tutto sommato dei vaccini si può fare a meno è fallita”.

Speranza e la strategia anti Covid di Meloni

Il giudizio del deputato di Articolo uno va a fare sponda sulla recentissima decisione presa oggi dal suo successore Orazio Schillaci, di rendere obbligatorio il tampone per chi arriva dalla Cina.

In questi giorni infatti era salita la preoccupazione per la situazione della Cina. Il paese sta subendo una nuova ondata di casi di coronavirus con 250 milioni di contagiati nei primi 20 giorni di dicembre, dopo che la politica ‘zero Covid’ aveva lasciato il posto agli allentamenti delle restrizioni invocati da molte propteste di piazza.

La svolta di Schillaci e la situazione in Cina

Da gennaio infatti Pechino abolirà anche la quarantena per chi arriva dall’estero.

Schillaci aveva fiutato il pericolo ed ha comunicato di aver disposto un’ordinanza. Quale? Quella sull’obbligo di “tamponi antigenici Covid-19, e relativo sequenziamento del virus, per tutti i passeggeri provenienti dalla Cina e in transito in Italia“. Misura questa “indispensabile per garantire la sorveglianza e l’individuazione di eventuali varianti del virus, al fine di tutelare la popolazione italiana”. E le esternazioni della premier Giorgia Meloni proprio sul “modello Speranza” della gestione del Covid hanno innescato, in circostanze che forse quel modello non lo rendono poi così criticabile, le considerazioni del diretto interessato.

Speranza ha parlato di “strategia della Meloni”, incentrata sul “far finta che il Covid non esiste più”. E in chiosa: “Come sempre, la realtà è più forte della comunicazione“.