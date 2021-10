Per Silvia Toffanin arriva anche la prima serata: “Sarà nello show di Iva Zanicchi”

Secondo indiscrezioni Silvia Toffanin sarà tra gli ospiti del nuovo show condotto da Iva Zanicchi, D'Iva.

Silvia Toffanin è senza dubbio uno dei volti di punta della nuova stagione televisiva Mediaset e molto presto è prevista per lei anche una prima serata (ma in qualità di ospite).

Silvia Toffanin ospite di Iva Zanicchi

Secondo i rumor in circolazione Silvia Toffanin, conduttrice e moglie di Pier Silvio Berlusconi, sarà una degli ospiti del nuovo show condotto da Iva Zanicchi, D’Iva, in onda in prima serata in autunno per due giovedì, il 4 e l’11 novembre.

Al momento la notizia della partecipazione di Silvia Toffanin al programma resta soltando un’indiscrezione e in tanti sui social sono impazienti di saperne di più. Per il momento la conduttrice ha escluso la possibilità di vederla in un programma tutto suo in prima serata: lei stessa ha infatti ammesso di voler trascorrere più tempo possibile con i suoi due figli, Sofia Valentina e Lorenzo Mattia.

“Mi lusinga che abbiano pensato a me per progetti così importanti, ma rischiando di sembrare fuori dal mondo, io tra la carriera e la famiglia, sceglierò sempre la famiglia.

Perché il tempo che posso passare con chi amo è il regalo più grande che esista”, ha dichiarato la conduttrice.

Silvia Toffanin: il rapporto con i social

Da sempre la conduttrice ha un legame molto stretto con la famiglia e ama trascorrere con i suoi bambini la maggior parte del suo tempo libero. Per tutelare la sua privacy e quella dei figli, la conduttrice ha deciso di non avere profili social e a proposito di questa decisione ha affermato: “Non ho nessun profilo personale sui social perché sono molto riservata.

E poi, in confidenza, credo che a nessuno interessi sapere cosa mangio a pranzo, dove sono stata a cena o che esercizio faccio in palestra”, ha confessato, e ancora: “sono molto protettiva nei confronti della mia vita privata: da mamma le dico che non pubblicherò mai una foto dei miei figli sui social”.

Silvia Toffanin: il matrimonio

Silvia Toffanin è più felice che mai accanto al marito Pier Silvio Berlusconi e entrambi sono estremamente concentrati sulla loro carriera e sull’amore per i due figli.

A proposito dell’unione col marito la stessa conduttrice ha ammesso: “Dicono che mi sono sposata in segreto, che mi ha lasciato, che sto organizzando il matrimonio, piango perché non mi sposo […] La verità è che noi siamo felici così“.