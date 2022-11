Percepisce la pensione del padre morto da 5 anni: 47enne dovrà restituire i soldi all’INPS

Continuava a ricevere la pensione del padre nonostante fosse morto da cinque anni. Una donna di 47 anni dovrà restituire il denaro.

Il padre era morto da cinque anni, ma la figlia di 47 anni aveva continuato a ricevere la pensione come se nulla fosse. I fatti risalgono al periodo compreso tra il 2012 e il 2017, ma sono diventati di dominio pubblico solo nelle scorse ore quando il Tribunale di Roma si è pronunciato circa la condanna della donna che ora dovrà restituire la somma percepita in modo indebito nel corso degli anni.

47enne percepisce la pensione del padre: dovrà restituire i soldi

La sentenza del tribunale di Roma è arrivata nella mattinata di venerdì 11 novembre. Stando a quanto riporta la testata “La Repubblica”, la 47enne riusciva a ricevere l’assegno del padre in quanto non aveva comunicato l’avvenuto decesso del genitore. Oltre a ciò, secondo quanto viene mosso dall’accusa, la donna avrebbe falsificato la firma del padre al fine di richiedere le detrazioni per i familiari a carico oltre ad aver anche richiesto la variazione dell’accredito della pensione.

Il processo e la condanna

La donna, nel corso di questi cinque anni, è riuscita a ricevere un importo pari a 113mila euro. Nel processo INPS è comparso come parte civile. Inizialmente chiesti dal pm due anni e due mesi di reclusione, la 47enne è stata condannata a un anno e undici mesi con sospensione della pena e restituzione della somma.