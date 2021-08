Perché Barbara D’Urso porta sempre la fede al dito: i motivi

Attraverso i social Barbara D'Urso ha svelato perché sarebbe solita portare sempre la fede al dito.

In molti tra i fan di Barbara D’Urso non hanno mai potuto fare a meno di notare che pur non essendo più sposata la conduttrice porti sempre la fede al dito. Lei stessa ha svelato perché.

Barbara D’Urso: la fede al dito

Barbara D’Urso non si separa mai dalla fede d’oro che è solita portare all’anulare sinistro e quando in molti, sui social, le hanno chiesto come mai portasse l’anello in questione, è stata la stessa conduttrice a svelare che la fede sarebbe in realtà appartenuta a sua madre, morta quando lei era soltanto una bambina. La donna è morta a causa del linfoma di Hodgkin quando Barbara D’Urso aveva solamente 11 anni e la conduttrice è rimasta profondamente segnata da quella drammatica perdita.

Per questo motivo porterebbe sempre con sé la fede che era appartenuta a sua madre.

La conduttrice in passato è stata sposata con Michele Carfora (dal 2002 al 2006).

Barbara D’Urso: la madre

Dopo la prematura scomparsa della madre la conduttrice è staa cresciuta dal padre e dalla sua seconda moglie, madre dei suoi altri fratelli. La conduttrice ha dichiarato di aver sofferto particolarmente per la morte della madre, scomparsa ancora molto giovane e senza che il suo tumore potesse essere curato.

“Io ho cresciuto da sola due figli maschi. Forse non sapevo fare la mamma perché io non ho avuto una mamma e quindi l’esempio non ce l’avevo. Ho fatto un percorso psicologico lungo e questa psicologa mi ripeteva continuamente che dovevo dire no ai miei figli e io non ne ero capace. Lei mi diceva ‘Tu lo devi fare. Se tu vuoi che i tuoi figli vengano fuori degli uomini perbene, onesti, devi dire no’.

E io soffrivo come un cane”, ha confessato in passato la conduttrice, che ha avuto i suoi due figli insieme al produttore Mauro Berardi.

Barbara D’Urso: la famiglia

Barbara D’Urso è stata molto legata alla seconda moglie di suo padre, che l’ha cresciuta come una figlia, mentre ha ammesso di non esser sempre andata d’accordo col papà, da lei ritenuto un uomo troppo severo. La conduttrice oggi ha uno splendido rapporto con i suoi fratelli e con le sue sorelle, con cui spesso ama trascorrere il suo tempo libero.