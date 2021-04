Perché Belen non sposa Antonino: “Il divorzio è ancora da formalizzare”

Belen sta per sposare Antonino Spinalbese? La notizia è stata presto smentita visto che la showgirl non ha ancora formalizzato il suo primo divorzio.

Negli ultimi giorni si è sparso il rumor secondo cui Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese – complici alcuni messaggi romantici via social – fossero pronti alle nozze. La vicenda è stata presto smentita.

Belen e Antonino: le nozze smentite

Belen Rodriguez è pronta per sposare Antonino Spinalbese? La coppia è più felice ed innamorata che mai e molto presto i due diventeranno genitori della loro prima figlia, Luna Marie.

Nei giorni scorsi si è sparsa la voce che Belen avesse pensato ad un “matrimonio lampo” con Spinalbese, che nel frattempo aveva dato adito al gossip postando una sua foto in compagnia della showgirl dove aveva scritto: “Mi sposeresti anche oggi?”.

Purtroppo i fan della coppia dovranno arrendersi al fatto che, almeno per il momento, non ci sarebbe nessun matrimonio in vista: Belen non ha ancora formalizzato la fine del suo rapporto da Stefano De Martino, con cui risulta essere ancora sposata.

La showgirl, incinta della sua seconda figlia, ha dichiarato che per il momento lei e Antonino non starebbero progettando le nozze, ma mai dire mai. Forse un giorno Belen formalizzerà a tutti gli effetti il suo divorzio dal padre di suo figlio Santiago, e chissà che non sia Antonino a portarla per la seconda volta all’altare.