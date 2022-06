Perché bisogna rifare il letto? Pro e contro della pratica ogni mattina  

Fra maniaci che con fare militare scattano subito ed igienisti che hanno milioni di "ragioni" fra le lenzuola: perché bisogna rifare il letto?

Si, ma poi alla fine, perché bisogna rifare il letto subito? I pro e i contro della pratica ogni mattina sono numerosi e presenti in goni discussione sul tema. A ben vedere stiamo parlando di due scuole di pensiero che da sempre dividono il mondo e di due veri modi di concepire le vita.

Da un lato ci sono quelli che qualunque cosa debbano fare qualunque giornata li aspetti se prima non rifanno il letto stanno male.

Perché bisogna rifare il letto? Parola di ammiraglio

Di certo fra loro c’è il famoso ex ammiraglio della Marina americana William H. McRaven, protagonista di video meme e card iconiche sui social ormai da tempo, che ai neolaureati dell’Università del Texas ad Austin aveva detto: “Se farete il letto ogni mattina, avrete portato a termine il primo compito della giornata”.

E ci sono anche sondaggi come quello tra i lettori di Houzz di Regno Unito, Australia, Germania, Italia, Francia, Spagna e Russia che spiega come il 60% dei partecipanti rifà il suo letto. Ma perché il letto va rifatto? Gli studiosi parlando un “atteggiamento propositivo che va oltre i minuti spesi a sistemare le lenzuola”.

Attenzione agli acari, in un letto rifatto sono in paradiso

Insomma, è una buona abitudine da un punto di vista estetico, psicologico e dell’ordine generale della nostra casa.

E chi è contrario che dice? Ci si appella alla scienza ed al fatto che rifare il letto troppo tempestivamente terrebbe al sicuro ospiti non proprio graditi; quindi rifare il letto immediatamente sarebbe ordinato ma poco igienico. Perché? Perché batteri ed acari della polvere, che si nutrono della naturale desquamazione delle pelle e amano gli ambienti caldi, in un letto rifatto al volo stanno come in un resort termo riscaldato e figliano alla grande.