Perché Chico Forti non torna in Italia? La spiegazione di un ritardo

Molti si chiedono perché Chico Forti non sia ancora tornato in Italia malgrado l'accordo fra Luigi Di Maio e il governatore della Florida del 2020

Perché malgrado un accordo già in atto fra il governatore della Florida e il ministro Luigi Di Maio Chico Forti non torna ancora in Italia? La spiegazione di un ritardo che sta tenendo ancora l’italiano condannato all’ergastolo nelle prigioni Usa sta tutta in una serie di circostanze precise che si sono determinate dopo il dicembre del 2020.

Fu allora che Di Maio annunciò che Forti sarebbe tornato in Italia in base alla Convenzione di Strasburgo del 1983.

Forti non torna in Italia: una lunga odissea iniziata nel 1998, risolta con un atto del 1983 e portata a soluzione nel 2020

L’odissea di Forti era cominciata alcuni anni dopo, nel 1998. In quelle circostanze un giovane, Dale Pike, da cui Forti stava acquistando un hotel a Ibiza, viene trovato assassinato sulla spiaggia di Sewer Beach, a Miami.

Forti venne indiziato, arrestato e condannato perché era stato uno degli ultimi contatti della vittima e sulla scorta di indizi considerati contraddittori.

La bugia sul delitto e quel documentario sulla polizia di Miami

Su di lui pesò anche una bugia detta agli inquirenti sul fatto che non sarebbe andato a prendere la vittima in aeroporto ed una certa “ostilità” della polizia di Miami Dade per un documentario in cui Forti aveva messo in discussione i suoi metodi.

Sta di fatto che alla fine del 2020 si era arrivati alla soluzione ma Forti è ancora negli Usa.

Cosa è successo negli Usa e cosa ha impedito a Forti di tornare subito in Italia

Perché? Perché in quelle circostanze arrivarono cose come le elezioni, il cambio della guardia alla Casa Bianca e i cambi di amministrazione ed uffici centrali deputati alla giustizia, poi arrivò il Covid e la burocrazia Usa andò in tilt sulle gestione ordinaria delle incombenze legate a casi giudiziari datati.