Perché Cristiano Ronaldo usa lo smalto nero sulle unghie dei piedi?

Al mondo dei social non sfuggono mai i dettagli dei post, specialmente delle celebrità più ‘seguite’ e ricercate, come Cristiano Ronaldo: il campione portoghese ha condiviso una storia Instagram mentre si trova in sauna e in cui si nota uno smalto di colore nero sulle unghie dei piedi.

Cristiano Ronaldo utilizza lo smalto nero sulle unghie, ma l’estetica non c’entra

Icona di stile, oltre che di sport, non è la prima volta che Cristiano Ronaldo viene notato ad indossare smalto, ormai simbolo dell’abbattimento degli stereotipi di genere in un contesto, specialmente quello calcistico, da sempre sotto accusa per la sua scarsa inclusività.

Nel caso dell’ex Manchester United, Real Madrid e Juventus però non si tratterebbe di un vezzo stilistico, ma di una misura di prevenzione: non è per abbellimento ma per questione di profilassi e di igiene personale.

Si tratta di una pratica adottata anche dai combattenti delle Arti Marziali Miste, che utilizzano questa speciale sostanza liquida per preservare le proprie unghie da funghi e batteri, che potrebbero proliferare a causa del sudore, sia durante le attività sportive che negli ambienti in cui agiscono gli atleti.

Pratica che adottava anche Mike Tyson

Come riporta il quotidiano tedesco Bild, si tratterebbe di una procedura che praticava anche Mike Tyson negli anni da campione di boxe. In generale tra i fighters utilizzare uno speciale smalto nero sulle unghie fa parte della normalità: proteggerebbero l’unghia da eventuali danni nel corso di un combattimento.

Questa pratica è stata adottata anche dal calciatore da un bel po’ di tempo ormai, come riportano anche le foto da lui pubblicate su Instagram.