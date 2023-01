Perché Federico Fashion Style ha denunciato l'ex compagna?

Federico Fashion Style avrebbe dovuto trascorrere il giorno dell’Epifania assieme alla figlioletta, così come accordato con l’ex compagna Letizia Porcu.

Ciò però non è accaduto. Di conseguenza, il noto parrucchiere ha denunciato la donna. L’ex concorrente di Ballando con le stelle si è sfogato sui social tramite alcune storie su Instagram. Federico ha fatto sapere che non mollerà e, probabilmente rivolgendosi a Letizia, le ha detto che il male non lo sta facendo a lui, ma a “una piccola innocente”, probabilmente la loro bambina. I follower del 33enne si sono spaventati nel leggere simili messaggi, ma a fare chiarezza sull’accaduto è stata Deianira Marzano, che ha spiegato le cause del litigio.

Federico Fashion Style: peggiora il rapporto con Letizia Porcu

Sembra essere peggiorato il rapporto tra Federico e la sua ex compagna Letizia. Ultimamente c’è stato un episodio che ha fatto arrabbiare non poco il giovane hairstylist. Come informa Leggo, il personaggio televisivo ha passato il pomeriggio dell’Epifania presso il comando dei carabinieri di Anzio, per sporgere una denuncia contro l’ex compagna.

La storia su Instagram e l’intervento di Deianira

Tra le varie storie su Instagram, Federico Fashion Style ne ha pubblicata una in cui alluderebbe al rapporto con Letizia e alla gestione della loro figlioletta di 5 anni. Scrive il 33enne: “Io non mollo. Nessuno può allontanarmi da te, tu sei la mia vita, il mio respiro, la mia gioia, la mia forza, il mio presente, il mio futuro! A te che mi guardi, cerca di avere un cuore e pensa che tutto il male che fai non lo fai a me ma a una piccola anima innocente”.

Deianira Marzano ha poi fatto sapere che Federico avrebbe dovuto trascorrere il giorno della Befana ad Anzio, come accordatosi con la compagna. Lei però è andata a Roma e quindi l’hairstylist è rimasto da solo, quando invece avrebbe dovuto passare due giorni in compagnia della sua bambina.