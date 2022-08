Filippo Magnini era fra gli assenti del matrimonio dell'ex fidanzata Federica Pellegrini. Ecco spiegata la sua assenza

Esistono fondamentalmente due modi per porsi rispetto agli ex fidanzati: dimenticarli una volta e per tutte e per sempre oppure provare a restare buoni amici. E a quanto pare Federica Pellegrini ha scelto la prima opzione per quanto riguarda Filippo Magnini, con cui in passato è stata legata sentimentalmente ma che è stato assente dal giorno più bello della sua vita, le nozze con Matteo Giunta.

In realtà, ad onore del vero, c’è da dire che la presenza di Filippo Magnini al matrimonio di Federica Pellegrini avrebbe potuto causare più di qualche imbarazzo fra i presenti. Già, perché forse non tutti sanno che Filippo Magnini è anche cugino del neo marito della Pellegrini.

Perché Filippo Magnini era assente dal matrimonio di Federica Pellegrini

Oggi, Magnini è felicemente sposato con la modella e ex velina Giorgia Palmas. In ogni caso, non è dato sapere se lui e la compagna, che in questi giorni sono in vacanza, fossero stati invitati alle nozze.

Eppure, è probabile che l’invito in realtà non sia mai arrivato. Matteo Giunta, infatti, aveva raccontato in un’intervista concessa a Le Iene che proprio a causa della sua relazione con l’ex i rapporti con Filippo Magnini si erano deteriorati in famiglia.

Ecco cosa aveva dichiarato Giunta in merito:

Come va in famiglia? Ci sono state delle incomprensioni che non sono state risolte. Qualche litigio c’è stato. Lui è sposato. Mi piace pensare che queste nostre incomprensioni l’abbiano portato a trovare il vero amore della sua vita.

Quando Le Iene chiesero a Giunta se si sarebbe aspettato di vedere Magnini partecipare al matrimonio, il neo marito di Federica Pellegrini aveva risposto: “La vedo molto difficile”.

La sensazione, insomma, è che anche se Magnini fosse stato invitato al matrimonio avrebbe (gentilmente?) declinato l’invito.