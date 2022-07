Perché frutta e verdura sono sempre all’ingresso dei supermercati?

All'interno dei supermercati nulla è lasciato al caso: per quale motivo frutta e verdura sono posizionati sempre all'ingresso?

Anche i supermercati hanno la loro psicologia. È innegabile: nel carrello della spesa ci finiscono spesso prodotti che non erano presenti nella lista. All’interno, infatti, è tutto architettato in modo da fare leva sui desideri del cliente, invogliandolo ad acquistare qualcosa di inatteso e togliersi qualche sfizio in più.

Ma come mai all’ingresso del supermercato ci sono sempre frutta e verdura?

Posizionare frutta e verdura all’ingresso del supermercato è una strategia di marketing che mira a creare un ambiente fresco e salutare, molto invitante grazie al mix di colori offerto da così tanta frutta e verdura.

Non solo: anche gli altri reparti sono organizzati con cura e nulla è lasciato al caso.

Dopo il reparto di ortofrutta, inizia il percorso con gli scaffali pieni di tutti gli altri prodotti alimentari, secondo un ordine che scandisce i vari momenti della giornata: dalla colazione ai pasti principali, fino a vini, acque minerali e bibite.

Le strategie di marketing sono sempre dietro l’angolo: i prodotti più costosi tendono a essere messi ben in vista, a portata di mano, mentre quelli più economici sono posizionati negli scaffali più alti o in quelli più bassi.