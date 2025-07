Perché gli Stati Uniti bloccano l'importazione di bestiame messicano?

Non crederai mai a cosa ha costretto gli Stati Uniti a fermare l'importazione di bestiame messicano: il verme mangiatore potrebbe tornare a far paura!

Immagina di trovarti di fronte a una crisi sanitaria che minaccia l’intera industria della carne. Non è uno scenario da film, ma la realtà che si sta svolgendo al confine tra Stati Uniti e Messico. La notizia ha fatto il giro del mondo: gli Stati Uniti hanno deciso di chiudere i porti d’ingresso per il bestiame messicano, temendo un parassita risalente a epoche passate, il famigerato verme screwworm.

La presidente messicana, Claudia Sheinbaum, ha denunciato questa decisione come eccessiva, sostenendo che è stata provocata da un solo caso segnalato nello stato orientale di Veracruz. Ma cosa si cela realmente dietro questa allerta? Scopriamolo insieme!

Il mistero del verme screwworm

Il verme screwworm, noto anche come Cochliomyia hominivorax, è un parassita che ha creato non pochi problemi agli allevatori di bestiame in passato. Questo insetto, che si sviluppa quando le mosche depongono le uova su ferite di animali a sangue caldo, ha causato danni enormi nel settore della carne. Negli anni ’60, gli Stati Uniti erano riusciti a dichiararlo estinto nel loro territorio, ma ora sembra che il suo ritorno possa rappresentare un grave pericolo per l’industria bovina, che vale oltre 500 miliardi di dollari. Ma perché questo verme è così temuto?

A differenza di altri parassiti, il verme screwworm si nutre esclusivamente di tessuti viventi, causando dolori intensi e, se non trattato, può portare anche alla morte dell’animale infestato. Ogni femmina ha la capacità di deporre centinaia di uova, e le larve che si sviluppano possono devastare in tempi sorprendentemente brevi. Negli ultimi mesi, la paura di una diffusione del verme verso nord ha spinto le autorità statunitensi a prendere misure drastiche. Non è allarmante pensare a come un piccolo insetto possa scatenare una crisi di tali proporzioni?

Le reazioni e le contromisure

La chiusura dei porti, avvenuta più volte nell’ultimo anno, ha sollevato molte polemiche. A novembre, gli Stati Uniti avevano già imposto un divieto che è durato fino a febbraio. Ma la situazione è ben lontana dall’essere risolta: il 11 maggio, la segretaria all’Agricoltura, Brooke Rollins, ha annunciato un nuovo divieto di ingresso per il bestiame messicano, giustificato dall’“avanzamento inaccettabile” del parassita. A breve, un porto in Arizona avrebbe dovuto riaprire, ma come un colpo di scena in un thriller, la situazione è cambiata rapidamente con un nuovo annuncio che ha imposto il divieto immediato.

“Gli Stati Uniti si sono impegnati a essere vigili — ha dichiarato Rollins — e dopo aver rilevato questo nuovo caso di NWS, stiamo sospendendo i piani di riapertura per attuare ulteriori quarantene e colpire questo parassita mortale in Messico.” La strategia degli Stati Uniti prevede di mantenere il parassita al di sotto del Darien Gap, il ponte terrestre che connette Panama con il resto dell’America Centrale. Ma sarà sufficiente questa strategia per fermare la minaccia?

La lotta contro il verme: un piano audace

Ma come intendono combattere questo nemico? Parte della strategia consiste nel rilasciare mosche maschili, allevate in laboratorio e sterilizzate mediante radiazioni, direttamente dal cielo. Questo metodo innovativo ha già dato risultati nei tentativi di controllo del verme screwworm in passato, evitando l’uso di pesticidi che potrebbero danneggiare altre specie. Rollins ha recentemente dichiarato sui social media che negli ultimi tempi sono stati rilasciati oltre 100 milioni di mosche sterili a settimana, con un risultato positivo: nessun aumento notevole dei casi di screwworm negli ultimi otto settimane. È incredibile pensare a come la scienza possa intervenire in situazioni così critiche, vero?

In un momento in cui la cooperazione internazionale è fondamentale, Rollins ha ringraziato il suo omologo messicano, Julio Berdegue, per il supporto ricevuto. La loro collaborazione potrebbe rivelarsi decisiva per evitare che questo parassita minacci nuovamente l’industria della carne e la salute degli animali. La battaglia contro il verme mangiatore non è solo una questione di economia, ma anche di salute pubblica e sicurezza alimentare. Dobbiamo rimanere vigili e informati su questo tema che potrebbe avere ripercussioni globali! Sei pronto a seguire l’evoluzione di questa storia? ✨