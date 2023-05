Home > Video > “Perché hai un quadro con Cannavacciuolo e la Madonna?”: la stampa di Si... “Perché hai un quadro con Cannavacciuolo e la Madonna?”: la stampa di Sissy.76 desta scalpore

La signora che ha visto uno dei video di Sissy in cui viene ripreso il suo quadro appeso in camera da letto raffigurante la Sacra Famiglia e non ha potuto fare a meno di commentare: “Perché hai un quadro con Cannavacciuolo e la Madonna?”, senza rendersi conto del grosso sbaglio