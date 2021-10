Perchè i cani inclinano la testa di lato quando ci ascoltano?

I ricercatori dell’Università di Eötvös Loránd di Budapest sono arrivati a capire come mai quando si parla ad un cane, egli inclina la testa di lato.

Perché sono curiosi, perchè non riescono a capirci fino a fondo oppure perchè sono fin troppo empatici. Sono solo alcuni degli aggettivi che si tengono a scegliere per rispondere alla domanda: “Perché i cani inclinano la testa quando parliamo con loro?” Tuttavia, a quanto pare, questo comportamento non è solo qualcosa di adorabile.

Ad arrivare a questa conclusione sono stati dei ricercatori dell’Università Eötvös Loránd di Budapest: essi hanno studiato proprio cosa indichi questo atteggiamento, suggerendo che il movimento della testa aiuti i nostri amici a quattro zampe a sentire ed elaborare le informazioni più facilmente. Vediamo nel dettaglio.

Perchè i cani inclinano la testa quando parliamo con loro?

La ricerca è stata pubblicata su Animal Cognition: gli studiosi hanno analizzato la frequenza e la direzione di questo comportamento in risposta a una specifica richiesta umana.

Ad esempio, quando il proprietario chiede al cane di recuperare un giocattolo pronunciandone il nome, Andrea Sommese del Family Dog Project presso l’Università Eötvös Loránd e autore principale dello studio, ha spiegato che:

“Lo abbiamo analizzato dopo aver compreso che accade spesso quando i cani ascoltano i loro proprietari”

Perchè i cani inclinano la testa: gli studi precedenti sui nostri amici a 4 zampe

Per capire meglio le ragioni di questo atteggiamento, i ricercatori hanno analizzato alcuni video di uno studio precedente: in esso l’attenzione era posta sulla memoria dei giocattoli nei cani. Durante il test, i giocattoli sono stati collocati in una stanza, mentre il proprietario e lo sperimentatore in un’altra, prima che il proprietario chiedesse al cane di prendere un giocattolo specifico pronunciandone il nome.

La conclusione a cui si era arrivati è che su 40 cani testati, 33 cani erano risultati di non essere capaci neanche di imparare il nome di due giocattoli. Invece, 7 erano stati capaci di apprendere più facilmente i nomi. In questi stessi cani, classificati come Word Learner, cioè in grado di apprendere le parole, è stato notato proprio il movimento della testa inclinata di lato in seguito alle richieste del proprietario Motivo per il quale, il team di ricerca ha voluto eseguire altri due test per porre lo sguardo esclusivamente all’inclinazione del capo.

Perchè i cani inclinano la testa di lato: “C’è un’associazione tra l’inclinazione e l’elaborazione di stimoli uditivi”

Questi esperimenti sono durati oltre 24 mesi, portando alla conferma che i cani sembrano avere un lato preferito quando si tratta di inclinare la testa:

“Sembra che ci sia una relazione tra il successo di recuperare un giocattolo e le frequenti inclinazioni del capo quando i cani ascoltavano il nome del giocattolo. Ecco perché suggeriamo un’associazione tra l’inclinazione della testa e l’elaborazione di stimoli uditivi rilevanti e significativi”.

