Perché il centrodestra continua a litigare? L’analisi

Tutti i contrasti tra Meloni, Salvini e Berlusconi

Nonostante la gioia per la vittoria delle ultime elezioni, la coalizione di centrodestra sembra risentire ancora di qualche divergenza su diversi argomenti non da poco. Nonostante le dichiarazioni di: “importanti passi avanti verso una squadra forte e capace“, la coalizione sembra ancora lontana dal trovare i nomi per l’esecutivo.

I motivi dei contrasti all’interno del centrodestra

In base all’analisi condotta da FanPage.it le fratture sarebbero presenti soprattutto tra la Lega di Matteo Salvini e Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni. Per prima cosa il leader del Carroccio, nonostante le elezioni abbiano radicalmente cambiato i rapporti di forza tra i partiti della coalizione, continua a pretendere il controllo di ministeri chiave come quello degli Interni, portando all’interno della discussione anche Forza Italia che ha un peso analogo a livello di voti.

In secoda battuta la quesione tecnici: Fratelli d’Italia vorrebbe utilizzarne in alcuni settori chiave, ma la Lega è contraria. Emblematiche anche le idee sul come risolvere i problemi più stringenti: per Salvini bisognerebbe affrontare la crisi energetica tagliando i rincari in bolletta mediante finanziamento nazionale, mentre la Meloni spinga sempre di più per un’azione europea.

Già questi temi basterebbero per minare la convivenza tra i due alleati, ma anche sul tema sanzioni alla Russia i due non si trovano: Salvini vuole rivederle, mentre la futura Premier le sostiene ed ancora non vuole mettere mano alla delicata politica estera.

Nemmeno sul tema migranti si limitano le distanze: il primo vuole il ripristino dei Decreti Sicurezza da lui proposti, mentre lei continua a proporre un blocco navale.