Perché il feed RSS è tornato di moda nel 2026

Cos’è e cosa non è il feed RSS

Il feed RSS è un formato semplice per ricevere aggiornamenti da siti, blog e podcast in un unico luogo. Non è una piattaforma sociale né un meccanismo progettato per prolungare il tempo di permanenza dell’utente. Non ha come scopo la pubblicità targettizzata, salvo integrazioni volontarie dei gestori dei contenuti.