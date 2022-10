Perché il gaming sta spopolando anche sui social

C’è più di una semplice relazione tra social e industria del gioco. Possiamo parlare, infatti, di un binomio perfetto, tra realtà sociale, marketing e gamification.

L’esigenza di condivisione, la voglia di stare insieme, la mancanza di relazione con l’altro. Durante il periodo del lockdown e della pandemia da Covid 19 tutti, chi più o chi meno, abbiamo sperimentato queste sensazioni. Sembra passata una vita e invece, da quei momenti, sono passati solo due anni. Due anni di cui adesso si vedono le conseguenze, i cambiamenti.

Qualcosa che risulta particolarmente evidente, per esempio, nella grande industria del gambling, il segmento del gioco che in Italia e in Europa ha generato e continua a generare un giro d’affari milionario. Un comparto in grande spolvero, che ha saputo resistere alla crisi e che anzi proprio attraverso di essa ne è uscito migliorato, cambiato. Proviamo a spiegarvi come in questo articolo.

Social gaming: il grande cambiamento

Il grande cambiamento che si è registrato in questi anni è stato soprattutto alimentato dalla fusione tra i social e i giochi. Come? Sotto forma innanzitutto di nuovo momento aggregativo. Come spiegano dalla redazione di Gaming Report, “le piattaforme che ospitano casinò online, quiz e giochi di logica sono infatti diventate sempre di più luoghi in cui gli utenti facevano qualcosa di più del semplice giocare: stavano insieme, interagivano, si coinvolgevano. Uno spazio, insomma, in cui far nascere amicizie e relazioni. In questa maniera, durante i mesi di lockdown, si cercava di combattere la solitudine e l’isolamento delle restrizioni”.

“I social network si stanno affermando come nuovi spazi di condivisione, ovvero delle agorà virtuali in cui si ricostruiscono quei momenti di aggregazione che caratterizzavano il vecchio modello della nostra società. Per questa ragione, anche il gaming ha deciso di ricostruire queste dinamiche in un ambiente digitale sfruttando il senso di community dei social che si fonde con l’offerta”, concludono da Gaming Report.

La centralità del marketing nel binomio social-gaming

Ma il binomio tra social e gaming non finisce qui, anzi si sviluppa e si articola soprattutto come tecnica di marketing. Perché i giochi creano non solo connessioni tra utenti distanti migliaia di km, ma sono gli artefici di una vera e propria fidelizzazione. Come spiega il sito specializzato Ninja Marketing, infatti, un approccio basato sul social gaming consente di ridisegnare l’esperienza dei clienti, avvicinandoli al prodotto e rendendoli utenti fedeli, coinvolti e attivi.

Parlare di gaming nel marketing, infatti, vuol dire stimolare la curiosità dei naviganti, che sono equiparanti a coloro che passano, ogni giorno, davanti alla vetrina di un negozio. Quella vetrina, nel nostro caso, è online, su un social, ed è vista non semplicemente da centinaia di persone ma da migliaia di utenti in tutto il mondo. Basta immaginare questo per capire la portata, epocale, del social gaming.