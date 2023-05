Perché il Governo ha commissariato Inps e Inail

Inps e Inail: cambiamenti in vista. I due enti pubblici previdenziali cambieranno regolamento interno e a guidarne l’adattamento sarà un commissario straordinario. La decisione è stata presa nel Consiglio dei ministri dello scorso giovedì 4 maggio, non senza le reazioni negative da parte dell’opposizione.

Finora nessuna spiegazione

Il governo Meloni non ha dato una spiegazione ufficiale della scelta di commissariare i due istituti, optando inoltre per l’eliminazione della figura del vicepresidente e per la modifica di altri aspetti tecnici. I due mandati vigenti – Pasquale Tridico per l’Inps e Franco Bettoni per l’Inail – saranno chiusi entro 20 giorni dall’entrata in vigore del decreto. Verrà inoltre azzerato il Consiglio di amministrazione (che nel caso dell’Inps sarebbe rimasto in carica per un altro anno). Il nuovo commissario nominato per ciascun ente avrà fino a 90 giorni per apportare tutte le modifiche previste dal decreto. Tridico si è detto «sbalordito» della scelta, raccontando in un’intervista a Il Fatto Quotidiano di averlo saputo dalla stampa e di non aver ricevuto nemmeno una chiamata di cortesia da parte del Governo.

La parola a Lollobrigida

Intervistato dal Corriere della Sera, il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida ha affermato: «La riorganizzazione di alcune aziende dello Stato si è fatta tante volte nella storia moderna della Repubblica» ricordandone lo scopo di «rendere più efficiente l’azione del governo, come la legge prevede». Appunto o provocazione?