Perché in vacanza si diventa stitici? Tutto sulla stipsi del viaggiatore

Nuove abitudini, nuovi ritmi e una alimentazione più “anarchica” possono innescare la stipsi del viaggiatore: ecco perché in vacanza si diventa stitici

Qualcuno doveva pur chiederlo e proporre dei rimedi, ma perché in vacanza si diventa stitici? La stipsi del viaggiatore è l’effetto di ciò che accade qualche volta in vacanza, cioè che equilibrio e regolarità intestinale risultino compromessi da una serie di fattori.

Quali? L’elenco è composito: nuove abitudini, nuovi ritmi e una alimentazione più “anarchica”. Il risultato è quel certo tipo di stitichezza occasionale quando si è lontani da casa. Si tratta di un disturbo molto comune che però non è immune da fastidi che risultano ancor meno graditi in vacanza. Quali sono? Pesantezza, gonfiore al basso ventre, dolori addominali con crampi e ancora mal di testa e irritabilità.

Perché in vacanza si diventa stitici?

I primi due disturbi hanno un “responsabile”: il transito intestinale più lento legato ad una riduzione della peristalsi, cioè dei movimento muscolari che caratterizzano una regolare evacuazione. Correa è la disidratazione, che rende le pareti dell’intestino meno “scivolose” e contrattili. E la stipsi del viaggiatore può diventare anche un malessere psicologico. Si, ma sintomi a parte, le cause quali sono? Alterazione della routine, disidratazione, assunzione di una quantità insufficiente di liquidi e alimentazione povera di fibre.

I rimedi fra abitudini e buon senso

E i rimedi? Svolgere attività fisica regolarmente, è vero che in vacanza il sovrano è l’ozio, ma un po’ di moto rende migliore quello che poi ci resta. Poi un altro rimedio un po’ chimerico ma necessario: un’alimentazione sana ed equilibrata, magari non sempre (chi va in vacanza per mangiare tufu?) ma almeno in due o tre occasioni della vacanza. Frutta e verdura di stagione possono essere un toccasana assieme all’abitudine di bere molta acqua, fino a 2 litri di acqua al giorno.

Mal che vada al bagno ci si dovrà correre comunque.