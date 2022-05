Perché la madre di Guendalina ed Edoardo Tavassi è famosa?

Alla scoperta della mamma di Guendalina ed Edoardo Tavassi. Nota al pubblico degli anni '80, ha preso parte a tanti programmi di gran successo in tv

Edoardo e Guendalina hanno iniziato insieme l’avventura a L’Isola dei Famosi nel 2022. A un certo punto, però, dopo l’allungamento del programma l’ex gieffina ha deciso di non prolungare l’esperienza e fare rientro in Italia, mentre lui è voluto rimanere in Honduras.

I Tavassi sono molto amati dal pubblico ma probabilmente non tutti sanno che anche la madre dei due fratelli è un personaggio conosciuto.

Chi è la mamma di Edoardo e Guendalina

La mamma di Guendalina ed Edoardo si chiama Emanuela Finn. Attualmente ha 55 anni e negli anni ’80 è apparsa ripetutamente in televisione accanto a geni dello spettacolo come Renzo Arbore e Nino Frassica nella trasmissione “Indietro tutta“. Ha, inoltre, preso parte anche ad altri progetti sempre sul piccolo schermo, come per esempio “L’Araba Fenice” e il celebre“Fantastico.

Il proseguimento della carriera

In seguito ad alcune importanti apparizioni in noti programmi tv Emanuela ha poi partecipato a vari film, prima di diventare protagonista in una serie di spot per note marche di gelato.

Il matrimonio e l’allontanamento dalle scene

Dopo la popolarità Emanuela Finn ha poi conosciuto e sposato l’avvocato Luciano. Dall’amore tra i due sono poi nati i figli Edoardo e Guendalina, anche se il matrimonio si è poi interrotto.